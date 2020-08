Borse in rialzo, record dell’oro

di Paolo Gila Un’altra seduta positiva per tutti i mercati in Europa, grazie anche al buon andamento di Wall Street (Dow Jones + 1,2% e Nasdaq +0,4% alle 17 e 30).La migliore è stata Londra con un guadagno dell’1,07%, Francoforte ha segnato +0,47%, Parigi ha guadagnato lo 0,90% e Milano lo 0,64%.A Piazza Affari si sono messi in mostra i titoli bancari, gli energetici e i telefonici. Contrastati invece gli industriali e i tecnologici. Da segnalare che il rendimento del nostro btp decennale è rimasto per tutto il giorno sotto l’1% chiudendo a 0,97%.L’oro ha toccato un nuovo record storico a 2047 dollari l’oncia, pari a circa 56 euro al grammo. L’euro si cambia a quota 1,19 contro dollaro.