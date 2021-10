Borse in rialzo, recuperano i bancari

Condividi

di Michela Coricelli Apertura positiva a Wall Street: il Dow Jones parte in rialzo dello 0,25% e il Nasdaq dello 0,60%. Una buona seduta anche per le europee: Milano guadagna lo 0,64%, in linea con Londra, ma le migliori sono Francoforte a +1,08% e Parigi a +0,80%. A Piazza Affari oggi vanno bene i titoli industriali - spiccano Pirelli e Ferrari - ma anche il comparto bancario. Recuperano anche i titoli Unicredit e Mps, che ieri hanno chiuso in territorio negativo dopo il fallimento delle trattative per le "nozze". Unicredit guadagna l'1,27% e Mps (al di fuori del paniere principale) l'1,53%. Positivo anche Bpm a +0,47% sulla scia di indiscrezioni che lo vedrebbero coinvolto nel futuro risiko bancario.