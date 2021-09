Mercati Borse in rialzo, sale il petrolio, bene le banche

di Sabrina ManfroiSeduta in rialzo per le borse europee, con la sola eccezione di Londra che chiude sotto la parita'. Milano sale dell'1,41%, rialzi poco sotto l'1% per Francoforte e Parigi. Positiva anche Wall Street dopo che la Fed ha confermato che entro l'anno comincera’ a ridurre gli acquisti di titoli del programma anti-pandemia. Intanto l'agenzia di rating S&P ha rivisto al rialzo le stime di crescita sia per l'Eurozona al 5,1%, che per l'Italia, al 6%. A Piazza Affari in luce i bancari, Unicredit +3,33%, Intesa +2,3%, Mediolanum +3,2%.Il petrolio è ancora in aumento, a 76,9 dollari al barile, ai massimi degli ultimi tre mesi.