Borse in ripresa grazie al PMI

di Paolo Gila Ampiamente positiva la prima seduta del mese borsistico di agosto. Grazie alla ripresa dell’indice PMI, in crescita a luglio in diversi paesi dell’Asia, dell’Europa e degli Stati Uniti, Milano ha guadagnato l’1 e 51% in un contesto europeo più solido, che ha visto affermarsi Francoforte come la migliore, a +2,71%. Parigi e Londra hanno guadagnato rispettivamente l’1,93% e il 2,29%.In progresso anche Wall Street (Dow Jones +1,04% e Nasdaq + 1,41% alle 17 e 30). A Piazza Affari sono stati apprezzati soprattutto gli industriali, mentre sono apparsi contrastati i bancari.Lo spread btp/bund è sceso a 153 punti base con il rendimento del nostro decennale all’1 e 00%. Euro contro dollaro a 1,17 e 50.