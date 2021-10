Mercati Borse in rosso, il petrolio ai massimi dal 2014

di Michela Coricelli Chiusure in calo per tutte le borse europee. Milano cede lo 0,60% in linea con Parigi (-0,61%), giù Londra dello 0,23%, ma la più pesante è Francoforte a -0,79%. A Piazza Affari il titolo peggiore è stato Stmicroelectronics a -3,40%. Positivi invece Saipem a +2,89% e Tenaris a +2,78%. A spingere in basso i titoli è stato soprattutto l'andamento di Wall Street, in profondo rosso. Il Dow Jones perde l'1,42% e il Nasdaq oltre due punti e mezzo. I titoli tecnologici in particolare sono appesantiti dai timori di aumento inflattivo. Continua la corsa del petrolio. Il greggio americano è arrivato a 78 dollari al barile (ai massimi dal 2014), mentre il Brent sale a 81,59 dollari.