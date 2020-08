Mercati Borse in rosso in attesa della disoccupazione Usa

di Michela Coricelli Le borse europee proseguono l'ultima seduta della settimana in rosso. Milano, maglia nera, cede lo 0,85%, seguita da Madrid a -0,75%, Parigi -0,66% e Londra e Francoforte che perdono un quarto di punto.Neppure i rimbalzi della produzione industriale in Francia, Germania e Spagna - oltre le attese - hanno convinto gli investitori: su tutti i listini prevalgono le vendite.C'è grande attesa per il dato sulla disoccupazione americana (alle 14,30 ora italiana), che potrebbe spingere il Congresso a varare nuovamente i sussidi da 600 dollari per chi è rimasto senza lavoro. Questa misura al momento è scaduta.Stando ai futures, si prospetta un'apertura negativa a Wall Street.I mercati potrebbero essere scoraggiati - come già accaduto stamane in Asia - dal braccio di ferro tra Usa e Cina. Il presidente Trump ha firmato un decreto che impedisce di fare affari con TikTok. In questo modo la cinese ByteDance sarebbe obbligata a vendere gli asset di TikTok negli Stati Uniti.