Mercati Borse in rosso, si rialza lo spread

di Michela CoricelliApertura debole per Wall Street, dopo i conti dei big tecnologici Amazon e Apple: gli analisti non nascondono la loro delusione, ma a pesare sono anche le prese di beneficio dopo i massimi storici di ieri su S&P 500 e Nasdaq.In Europa le borse procedono in territorio negativo con Milano che perde lo 0,40%, in linea con Londra, mentre Francoforte cede mezzo punto e Parigi lo 0,25%.La revisione degli incentivi fiscali alle fusioni bancarie provoca un terremoto a Piazza Affari. Crollano Bper Banca (-7%) e Banco Bpm (-7%), che vedono sfumare gli incentivi. Il timore degli analisti è che questo provochi una frenata alla stagione delle fusioni.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato oggi a 127 punti base (toccando un massimo di 130), con il rendimento del nostro decennale all'1,20%.