Borse in stallo, piatta Wall Street

di Sabrina Manfroi Partenza contrastata a Wall Street in attesa del simposio di Jackson Hole. Il DJ apre a -0,1% il Nasdaq +0,12%. In Europa gli indici restano poco mossi, dopo l'Ifo tedesco che delude le attese. Francoforte cede lo 0,20%, sopra la parita' Milano Londra Parigi. A Piazza Affari le vendite colpiscono le utilities mentre sono in guadagno Banco Bpm +3%, Unicredit +2,30%, e Bper +1,84%. Sempre sugli scudi il greggio, col Brent a 71,5 dollari al barile.