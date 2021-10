Mercati Borse incerte nel primo giorni di ottobre

Milano

di Sabrina ManfroiSeduta incerta anche a Wall Street dove il Dj apre la prima seduta di ottobre in rialzo dello 0,57% mentre il Nasdaq cede lo 0,2%.In Europa gli indici restano misti dopo il dato sull'inflazione dell'Eurozona cresciuta a settembre più delle attese. Milano -0,26% Londra -0,80% Francoforte -0,60%, Parigi -0,22%.Spread in calo, a 104 punti base, rendimento Btp a 10 anni allo 0,80%. Tra i titoli in evidenza a Piazza Affari Mocler che sale del 2,2% male Diasorin - 2,9% e Cnh -2,7%