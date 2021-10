Mercati Borse miste, il petrolio risale

di Michela CoricelliApertura cautamente positiva per Wall Street, dopo i dati sull'occupazione di settembre. L'aumento di 194.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente non soddisfa gli analisti, che attendevano una crescita di mezzo milione. Il Dow Jones segna un +0,04% e il Nasdaq +0,11%. Ieri, terza seduta consecutiva in rialzo per i tre maggiori indici di New York, che si avviano a chiudere una settimana nel complesso positiva.Milano prosegue in leggero rialzo a +0,17%, Londra guadagna lo 0,32%, mentre Francoforte e Parigi sono in moderato calo.A Piazza Affari il titolo migliore è Tenaris a +3,10% mentre il peggiore è Nexi a -2,38%.Quotazioni del petrolio di nuovo in rialzo: il brent sfonda la soglia degli 82 dollari e mezzo al barile e il greggio americano si porta sopra i 79.Il bitcoin vale 47mila dollari dopo la fiammata di ieri che lo ha spinto a 55mila.