Borse negative, il petrolio corre

di Michela Coricelli Inizio di settimana negativo per i mercati. Hanno aperto in calo tutte le borse europee: Milano cede quasi mezzo punto, Parigi lo 0,72%, Francoforte lo 0,31% e Londra appena lo 0,07%.Sui mercati del Vecchio Continente pesano le preoccupazioni già emerse in Asia. Da una parte i timori per l'inflazione, dall'altra la crescita cinese al di sotto delle aspettative: nel terzo trimestre il Pil aumenta del 4,9%, ai minimi da 12 mesi. Le borse asiatiche sono tutte in perdita.Il rallentamento dell'economia del dragone è legato alla crisi energetica e a quella dell'immobiliare.E a proposito di energia, galoppano ancora le quotazioni di gas, carbone e petrolio: il Brent corre e si avvicina agli 86 dollari al barile.