Borse, nuovo brusco calo. Lo spread torna a 140

di Fabrizio PattiTerzo giorno di calo dei mercati in Europa. Le discese sono brusche: -3,3% per l'indice Ftse Mib di Milano, che porta al 6,5% il calo da inizio settimana. Nel resto del continente la tendenza è simile. Londra -2,26%, Francoforte -3,2%. A Parigi, dove questa sera il presidente Macron annuncerà nuove misure restrittive, l'indice di borsa segna -3,3%.Negli Stati Uniti giù ieri dello 0,8% l'indice Dow Jones, nonostante dati congiunturali migliori delle attese, è invece salito di poco il Nasdaq dei titoli tecnologici.In Asia invece dopo un inizio negativo gli indici di Shanghai e Seul hanno cambiato verso, sono rimasti negativi, entro il mezzo punto percentuale, gli indici di Tokyo e Hong Kong.In questo contesto il prezzo del petrolio sta scendendo, nonostante una tempesta tropicale nel Golfo del Messico. In questo momento il Brent del Mare del Nord è scambiato a 40,30 dollari al barile, -3,3% rispetto a ieri.Gli investitori sono molto cauti verso gli investimenti a rischio come le azioni.Si rafforzano i beni più stabili come i titoli di Stato tedeschi. Il bund ha un rendimento del -0,64%, in calo di 5 punti base. Risale invece il rendimento del Btp italiano, che nei giorni scorsi aveva beneficiato della promozione dell'agenzia Standard & Poor's. Lo spread è salito a 140 punti base, 8 in più di ieri, con rendimento del Btp all'1,76%.Quasi tutti negativi i 40 titoli del paniere del Ftse Mib è positivo, più della metà scende di oltre il 3%.Tra i cali maggiori Leonardo, -5,9%, Buzzi Unicem, -5,4%, Fca, - 5%, Pirelli, -4,8%.Unico titolo positivo quello della società di diagnostica Diasorin, +0,79%.In evidenza Atlantia. Ieri sera Cassa Depositi e Prestiti ha presentato la proposta dettagliata per l'acquisto di Autostrade per l'Italia. Oggi il cda di Atlantia. Il titolo ora segna -1,9%, in recupero rispetto al calo iniziale.