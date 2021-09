Borse, partenza in rosso

di Michela Coricelli Aperture decisamente negative per tutte le borse europee, in attesa del meeting della Bce: la numero uno della Banca Centrale Europea Lagarde parlerà alle 14,30. Milano cede lo 0,63% in linea con Parigi, Francoforte perde lo 0,85, mentre Londra - maglia nera- perde un punto. Negativi anche i principali mercati asiatici, dopo la chiusura in rosso di Wall Street. Tokyo ha perso oltre un punto e Hong Kong due punti, si salva solo Shanghai a +0,49%. Da Washington arrivano le preoccupazioni della Federal Reserve (attraverso il rapporto chiamato Beige Book) sull'andamento della pandemia. Gli investitori temono anche la revisione della politica accomodante della Banca Centrale, che si riflette sulla chiusura di Wall Street: Dow Jones a -0,20% e Nasdaq -0,57%.