Mercati Borse: partenza negativa in Europa

Condividi

Milano

di Michela CoricelliPartenze in rosso per le borse europee, prevale il pessimismo a fronte del rinvigorirsi della pandemia in alcune zone, ma anche per le tensioni tra Stati Uniti e Cina.Milano di mezzo punto (-0,38%), Parigi -0,59%, mentre Londra è più pesante a -1,11%.Francoforte controcorrente in lieve rialzo a +0,17%.Le europee dunque si muovono sulla scia delle asiatiche: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,43%, Hong Kong cede oltre un punto, ma Shanghai gira in positivo e guadagna lo 0,30%.Per Wall Street l'ultima chiusura ha confermato un trend da record. Dow Jones + 1,39% e Nasdaq +0,52%.L'oro intanto, dopo aver sfondato la soglia dei 2.000 dollari, mantiene il suo ruolo di bene rifugio a 2.048 dollari l'oncia.