Mercati Borse piatte, Londra in crescita

di Paolo Gila Seduta di prudenza per tutti i listini principali, con gli investitori in attesa di conoscere le evoluzioni della politica vaccinale in Europa. Milano ha chiuso a -0,08%, Francoforte ha perso lo 0,24%, Parigi lo 0,01%. Londra ha invece guadagnato lo 0,91%, mentre a New York gli indici di Dow Jones e Nasdaq si sono presentati intorno alla parità in concomitanza con le chiusure del Vecchio Continente.A Piazza Affari gli acquisti sono stati molto selettivi: non hanno riguardato comparti ma singole società come Nexi, Leonardo, Azimut. Sul mercato secondario dei titoli di stato, rendimento dei nostri decennali allo 0,70% con lo spread btp/bund a 101 punti base. Euro contro dollaro a quota 1 e 19.