Mercati Borse piatte, attenzione alla Fed

di Paolo Gila Giornata poco mossa per tutti i mercati con gli investitori in attesa di conoscere le decisioni della Fed sulle prossime linee di politica monetaria. Il dilemma degli operatori riguarda l’inflazione: il rialzo dei prezzi sarà temporaneo o duraturo? E se fosse duraturo, quando ci sarà un rialzo dei tassi?Senza avere chiare indicazioni su questa traiettoria molti operatori preferiscono stare fermi. Risultato: tutte le borse sono piatte. Milano ha chiuso a +0,12%, Parigi ha guadagnato +0,20%, Londra lo 0,17%. Francoforte ha perso invece lo 0,12%. A Wall Street gli indici sono altrettanto poco mossi: Dow Jones -0,05% e Nasdaq +0,11%.Intanto sui mercati si è registrato un ulteriore balzo del petrolio con il Brent salito oltre i 74 dollari il barile. Un segnale che l’inflazione tornerà a crescere ancora? Sono in molti a pensarlo, meglio stare fermi in attesa di sviluppi futuri.