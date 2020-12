Mercati Borse piatte, attesa per vaccino e Brexit

Condividi

di Paolo Gila Una seduta incolore per tutti i listini, con gli investitori in attesa di comprendere le evoluzioni del vaccino e le linee future delle attività commerciali tra Unione Europea e Gran Bretagna dopo l’accordo di principio annunciato nel pomeriggio.New York, che nel pomeriggio ha aperto in calo, alle 17 e 30 registrava gli indici Dow Jones e Nasdaq rispettivamente a +0,32% e -0,09%.In Europa Milano ha chiuso a -0,24%, in linea con Parigi (-0,23%). Londra e Francoforte hanno chiuso piatte, poco sopra la parità.Lo spread Btp/Bund è stabile a 116 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,59%. Euro contro dollaro a quota 1,21 e 15.