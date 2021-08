Borse poco mosse, bene il tech a Wall Street

di Paolo Gila Avvio di settimana in leggero progresso per le principali borse europee, che hanno vissuto una seduta poco mossa con gli investitori prudenti. Attenzioni ancora una volta puntate sui dati della pandemia e sui fatti internazionali. Chiusa Londra per festività, Milano ha segnato +0,07%, Francoforte ha guadagnato lo 0,22% e Parigi lo 0,08%. A New York nuovo record per S&P 500 e Nasdaq (+0,81% alle 17 e 30 ora italiana, con Dow Jones poco mosso a +0,08%). Lo spread tra btp e bund è a 105 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,62%. L’euro è salito a quota 1 e 18 contro dollaro. Da segnalare che l’oro resiste sempre sopra la quotazione dei 1.800 dollari l’oncia (1.810).