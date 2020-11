Mercati Borse poco mosse, bene lo spread

di Paolo Gila Borse europee poco mosse, con gli operatori prudenti in attesa di vedere l’evoluzione della pandemia da Covid-19.Mentre a New York sono in crescita il Dow Jones (+0,8%) e il Nasdaq (+0,4%), Milano ha segnato in finale di seduta +0,41%. Francoforte ha visto un progresso dello 0,18%, Parigi ha guadagnato lo 0,33% mentre Londra ha chiuso in calo dello 0,36%.Bilancio settimanale positivo per Piazza Affari: in cinque sedute ha guadagnato il 5,94%.Lo spread è calato a 118 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,63%. Euro contro dollaro a quota 1,1825.