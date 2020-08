Mercati Borse poco mosse, giù lo spread

di Paolo Gila Mercati europei poco mossi, con i listini statunitensi che non accennano a prendere una direzione precisa. Milano segna +0,09%.Piatte Londra e Parigi mentre Francoforte si apprezza dello 0,5%.Il Dow Jones e il Nasdaq sono invece in leggero calo.A Piazza Affari continuano le vendite sui bancari e sugli energetici. Ben acquistati gli assicurativi. Lo spread btp/bund è in calo a 144 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,91%. Euro contro dollaro a 1,17 e 65.