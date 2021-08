Mercati, borse poco mosse ma positive

di Sabrina Manfroi Borse contrastate e poco mosse in Europa con Francoforte in calo dello 0,28%, mentre Milano +0,12% e Parigi +0,18%, chiudono in leggero rialzo, Londra +0,34%. I mercati sono in attesa dell'incontro di Jackson Hole di venerdi’ quando anche la Fed potrebbe far capire le prossime mosse. Wall Street viaggia poco sopra la parita', mentre il petrolio resta sopra i 70 dollari al barile. A Piazza Affari si mette in luce il comparto bancario guidato da Banco Bpm + 3,49% e Unicredit +3,14% mentre scivolano le utilities: Terna -3,85% e Snam -3, 36%.