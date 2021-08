Borse poco mosse, sale lo spread

di Paolo Gila C’è attesa per il vertice dei banchieri a Jackson Hole in calendario domani. Gli investitori premono il freno e rinunciano ai rischi. In questo clima le borse europee sono in leggero calo: Milano cede lo 0,40%, Francoforte perde lo 0,30% mentre Londra e Parigi viaggiano poco sotto la parità. A Wall Street gli indici sono piatti: Dow Jones +0,08% e Nasdaq + 0,02%. In risalita il rendimento dei nostri decennali, allo 0,67%, che innalza lo spread btp/bund a 107 punti base. Euro contro dollaro a 1,17 e 50.