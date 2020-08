Mercati Borse poco mosse, sempre acquisti su Tim

di Sabrina Manfroi Avvio misto a Wall Street, piatto il DJ mentre il Nasdaq sale di mezzo punto percentuale in attesa di domani quando il governatore della Fed Jerome Powell, parlerà al meeting annuale di Jackson Hole. In Europa borse poco mosse, Milano poco sopra la parità Parigi e il Dax salgono dello 0,4%, in lieve calo Londra.A Piazza Affari prosegue il rialzo di Tim: 4,44% mentre entra nel vivo il progetto della Rete Unica per la fibra. Tra i titoli peggiori, terna, -2% e Leonardo -1,74%.