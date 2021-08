Mercati Borse positive a metà seduta, recuperano i titoli di lusso

di Fabrizio PattiInizio di settimana positivo per le borse europee: il Ftse Mib (+0,5%) recupera dopo la discesa del 2,7% per cento nella settimana precedente. Non ha pesato il giudizio della banca Ubs, che in un report nel fine settimana ha abbassato il rating dell'azionariato Italia a Underweight, dal precedente Neutral.Bene anche gli altri principali indici d'Europa, a partire da Parigi (+0,9%). Riprendono quota i titoli dell'automotive e del lusso, i comparti più interessati dai cali la scorsa settimana.Lo si osserva anche tra i titoli italiani del settore lusso. Miglior titolo del Ftse Mib oggi è Moncler (+2,74%); fuori dal paniere principale Salvatore Ferragamo +3,35%, Brunello Cucinelli (+3,2%) e Tod's (+1,6%). La scorsa settimana i titoli erano sceso dopo le parole del presidente cinese Xi Jinping sulla necessità di tasse di più i cittadini abbienti.Alle 10 sono arrivati i dati dell'indice Pmi composito riferito all'Eurozona. L'indice misura le aspettative e gli ordini delle imprese e rappresenta il primo dato sull'economia europea ad agosto. Quello composito è risultato sotto le previsioni e in lieve calo rispetto a luglio, a quota 55,9, ma comunque sopra quota 50, che segna il confine tra contrazione ed espansione. E' sceso di più il dato sulla manifattura, che però rimane alto, a quota 61,5.Anche in Asia nella notte ci sono stati netti rialzi. In evidenza l'Hang Seng di Hong Kong, +1,2%; Venerdì era entrato nel cosiddetto "mercato orso"; era cioè sceso di oltre il 20% rispetto ai massimi di periodo, toccati a febbraio.