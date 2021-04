Borse positive, al via nuovo Btp Futura

Milano

di Michela CoricelliApertura di settimana positiva, ma cauta, per le borse europee.Alle ore 9,15 Milano segna un rialzo dello 0,11%, superata da Londra, Francoforte e Parigi allineate a +0,20% circa.In tutta Europa riflettori sulle squadre di calcio quotate dopo le ultime novità della cosiddetta Super Lega. A Milano il titolo della Juventus corre a +7,76%.Oggi al via il nuovo Btp Futura con tassi crescenti dallo 0,75% al 2% e durata raddoppiata (16 anni). Il nostro Btp decennale rende lo 0,74% e lo spread è stabile a 101 punti base.In Asia la borsa di Shanghai segna un forte rialzo a +1,49%, dopo le rassicurazioni di Pechino sulla solidità del più grande gestore di obbligazioni ad alto ed altissimo rischio del paese, che non aveva pagato una cedola di un suo bond e aveva rimandato la presentazione dei conti.