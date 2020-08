Mercati Borse positive balzo per Tim e Mediobanca

Condividi

di Sabrina Manfroi Sarebbe ormai vicino un accordo per la creazione di una rete unica in fibra ottica. Telecom vola in borsa, +5,09%, in una seduta incerta ma positiva sul finale. Milano guadagna lo 0,54%, Parigi lo 0,80%, Francoforte +0,98%, Londra +0,14%. A Milano riflettori anche su Mediobanca, +3,18%, dopo il via libera della Bce alla Delfin di Del Vecchio per salire fino al 20% del capitale.Stabile l'eruo sopra 1,18 sul dollaro, lo spread che si restringe a 149 punti base. A Wall Street il Nasdaq sale di oltre un punto, sotto la parità il Dow Jones.