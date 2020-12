Borse positive per l'accelerazione sui vaccini. Il divorzio da Cattolica premia Banco BPM

di Fabrizio PattiApertura positiva per i mercati europei. L'indice Ftse Mib di Milano segna +0,7%, ieri +0,8%, migliore borsa nel continente dopo Francoforte. Oggi nel resto d'Europa Londra +0,8%, Francoforte +1,26%, Parigi +0,9%.I mercati vengono da una giornata, quella di ieri, positiva grazie alle notizie sui vaccini - in Europa l'anticipo della riunione dell'autorità del farmaco su quello di Pfizer, negli Stati Uniti le prime indicazioni positive dell'Fda su quello di Moderna. Ieri a Wall Street record per il Nasdaq e bene anche S&P 500 e Dow Jones, anche perché i leader parlamentare di democratici e repubblicani hanno detto che è molto vicino l'accordo per un piano di stimoli all'economia da 748 miliardi di dollari. Queste notizie hanno prevalso su quelle negative sul fronte di contagi, decessi e lockdown arrivate da più parti dìEuropa.Positive nella notte anche le borse asiatiche, soprattutto quella di Hong Kong, +1%.E in questo clima di speranza sull'efficacia dei vaccini resta alto il prezzo del petrolio, con il Brent ancora sopra i 50 dollari e mezzo al barile, nonostante un calo dello 0,3% oggi.Minimo storico ieri per il rendimento del Btp italiano decennale, +0,52%. Oggi è stabile, come lo spread con il rendimento del Bund tedesco, a quota 112 punti base.Tra i titoli in evidenza soprattutto i bancari. Tra i migliori Banco Bpm (+1,18%), che ieri ha esercitato la call sul 65% detenuto da Cattolica nelle joint venture assicurative Vera Vita e Vera Assicurazioni. Di contro Cattolica scende del 4,4%. Questa mossa secondo alcuni osservatori potrebbe rafforzare l'ipotesi di fusione con Bper Banca, stabile oggi (-0,07%), mentre sale il suo primo azionista, Unipol, +1,94%, miglior titolo del Ftse Mib.