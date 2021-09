Borse positive, rialzo del petrolio

di Michela Coricelli Buona la prima: seduta positiva per le borse europee, all'inizio di una settimana che parte all'insegna degli acquisti.Milano guadagna lo 0,93% superata solo da Madrid a +1,35%, Francoforte chiude a +0,59%, Londra a +0,58% e Parigi - più moderata - termina a +0,20%.A Piazza Affari vola Safilo (+8%) dopo l'accordo firmato con Chiara Ferragni per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione dell'influencer.Sul listino principale, Diasorin e Amplifon perdono oltre il 4%, mentre Saipem guadagna il 3,9%.Wall Street procede contrastata. I grandi titoli industriali del Dow Jones segnano un rialzo dello 0,80%, mentre il Nasdaq frena a -0,31%.Petrolio in rialzo dopo le stime dell'Opec, che prevede per il 2022 una domanda superiore ai livelli pre-pandemici.