Borse positive, rialzo del petrolio

di Michela Coricelli Apertura positiva per Wall Street, nonostante i deludenti dati dell'occupazione americana: a novembre sono stati creati 245.000 nuovi posti di lavoro, un drastico calo dai 610.00 del mese precedente. Gli analisti si aspettavano la creazione di 475.000 posti.Eppure i listini si muovono fin da subito in territorio positivo: il Dow Jones a +0,23% e il Nasdaq a +0,09%.L'ultima seduta della settimana è tonica per le borse europee. Milano guadagna lo 0,63%, Londra lo 0,53%, Madrid lo 0,77% e Parigi lo 0,27%. Francoforte invece è completamente piatta.In complesso Piazza Affari sta chiudendo la settimana in calo di quasi un punto.Petrolio in rialzo dopo l'accordo dei paesi Opec, che torneranno ad aumentare la produzione a partire da gennaio. Il brent è a 49 dollari al barile e il greggio vicino ai 46 dollari. Questo spinge i titoli energetici: Saipem, Eni e Tenaris tra i migliori.L'euro è sempre forte sul dollaro (ai massimi da due anni e mezzo) e si scambia a 1,2161.