Mercati Borse, prevalgono i realizzi

di Sabrina Manfroi Avvio in calo per le principali piazze eruopee dopo i guadagni dell'ultimo mese. Milano cede lo 0,72%, Parigi e Francoforte -0,45%, Londra viaggia sotto la parità.Si allarga lo spread, 122 punti base il rendimento decennale sale allo 0,70%&. Si rafforza l'euro, a 1,2077 sul dollaro.Volatile Unicredit (-0,35%) dopo il calo delle ultime sedute. Oggi è in programma una nuova riunione del Comitato per la governance. Tra i titoli peggiori, Unipol Recordati e Atlantia che cedono introno al 2%.