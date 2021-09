Mercati Borse, settembre inizia in rialzo, bene l'industria ad agosto

Milano

di Fabrizio PattiPrima giornata di rialzi per le borse, sia in Asia nella notte sia in Europa. A Milano l'indice Ftse Mib sale dello 0,6% a metà seduta, dopo aver chiuso ieri il mese di agosto con una salita del 2,55 per cento. Oggi in Europa sono in rialzo soprattutto i titoli delle utilities, delle banche e dei beni di consumo, in ribasso invece il settore auto, alle prese con i fermi produttivi legati alla carenza di microchip.Proprio i titoli legati all'automotive limitano la borsa di Francoforte (+0,10%), quella che cresce meno oggi. Anche perché questa mattina sono arrivati dei dati in calo e inferiori alle attese sulle vendite al dettaglio in Germania; -5,1% a luglio rispetto a giugno, mese in cui la variazione era stata positiva del 4,5 per cento.Oggi sono arrivati molti dati sull'andamento dell'economia. L'indice Pmi manifatturiero in Italia ad agosto è salito più delle attese, ponendosi a quota 60,9, quindi ben oltre 50, che segna il confine tra contrazione ed espansione. In Europa è stato pari a 61,4, e in Germania a 62,6. Dati superiori a quelli italiani ma in calo rispetto a luglio. Nella notte il Pmi manifatturiero della Cina, fornito da Caixin, è sceso per la prima volta dal febbraio 2020 sotto quota 50, a 49,2.In tema di dati, ieri l'inflazione è salita più delle aspettative: +3% nell'Eurozona ad agosto rispetto a un anno prima, cosa che aveva portato a un rialzo dello spread. Oggi si mantiene sui livelli di ieri, a quota 109.Tra i titoli, maggiori rialzi per Diasorin (+2,5%) e Leonardo (+2,3%), maggiori ribassi per Saipem (-0,60%) e Cnh Industria (-0,75%).