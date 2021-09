Mercati Borse, settembre parte in rialzo, l'inflazione non spaventa i mercati

di Fabrizio PattiSettembre inizia in rialzo per le borse, +0,92% per l'indice Ftse Mib di Milano, che ieri ha chiuso agosto con un bilancio di +2,55%, nonostante un'ultima seduta chiusa in leggero calo.Nel resto d'Europa andamenti simili, la migliore performance è dell'indice Cac40 di Parigi, +0,95%.Rialzi nella notte anche per le borse asiatiche, nonostante sia il dato deludente sulla manifattura in Cina, che ad agosto, secondo i dati dell'indice Pmi Caixin, è risultata in contrazione per la prima volta dal febbraio 2020. E' a quota 49,2, dal 50,3 di luglio. Ieri un dato in calo aveva riguardato il settore dei servizi, con l'indice Pmi Caixin sceso a 47,5.Ieri due fattori hanno giocato in senso opposto. Il Pil Italiano del secondo trimestre è stato positivo oltre le attese: +2,7% rispetto al primo trimestre 2021 e +17,3% rispetto al periodo aprile-giugno 2020.Ma l'inflazione è salita più delle aspettative: +3% nell'Eurozona ad agosto rispetto a un anno prima, cosa che ha spinto i governatori delle banche centrali di Olanda e Austria a chiedere una riduzione degli stimoli della Bce.Questo ieri ha determinato un balzo di 8 punti base del Btp decennale, con lo spread Btp/Bund che è salito a quota 108. Oggi in apertura è stabile.Oggi si attendono i dati sul Pmi manifatturiero nell'Eurozona, quelli sulla disoccupazione in Italia sulle nuove assunzioni negli Stati Uniti. Intanto a Piazza Affari maggiori rialzi per Leonardo (-1,70%) e A2A (+1,50%). Unico titolo in calo Interpump, -0,33%.