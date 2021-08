Mercati Borse spaventate dalla fed scende il petrolio tonfo per il lusso

di Fabrizio Patti ​Le borse hanno un po' recuperato rispetto ai minimi di giornata ma rimangono in netto ribasso. L'indice Ftse Mib di Milano segna -1,72 per cento, in linea con il resto d'Europa. La peggiore è Parigi, -2,45%, su cui pesano i ribassi che oggi colpiscono i titoli del lusso.Tra i titoli del settore spicca la francese Kering, -7 per cento. Questo, secondo alcuni analisti, per le parole di ieri del presidente cinese Xi Jinping: «Occorre regolare i redditi eccessivamente elevati» ha detto, e questo fa pensare ad un aumento delle tasse che danneggerebbero i prodotti di lusso.Ma a determinare i cali delle borse, partiti ieri sera a Wall Street, è stata la pubblicazione dei verbali della riunione di fine luglio della Fed, la banca centrale statunitense. La maggioranza dei suoi consiglieri vorrebbe ridurre già nel 2021 gli acquisti di titoli, uno dei principali strumenti di stimolo all'economia, per per spegnere la fiammata dell'inflazione.Il quadro è però complicato dall'impatto della variante Delta. Ieri il dato sulle scorte di petrolio negli Stati Uniti ha segnalato un rallentamento dei consumi e il Brent del Mare del Nord è sceso, a 66,2 dollari al barile, con un calo di circa il 3%.A Piazza Affari oggi i titoli dell'energia sono tra quelli che scendono di più. Molto male anche il settore auto. Nessuno dei 40 titoli pesati nel paniere del Ftse Mib è positivo in questo momento.