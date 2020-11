Borse sprint, Milano batte tutti

di Michela Coricelli L'entusiasmo di Wall Street - nell'election day americano - si trasmette anche alle borse europee. Tutti i listini hanno messo a segno forti rialzi.In particolare Milano, maglia rosa, chiude a +3,19% (a un soffio dai 19.000 punti che non vede dal 23 ottobre).Molto bene anche le performance di Londra (+2,33%), Francoforte (+2,55%) e Parigi (+2,44%).Poco dopo le chiusure europee, a New York il Nasdaq guadagnava il 2,16% e il Dow Jones il 2,48%.A spingere i titoli industriali ed energetici oggi anche il forte rimbalzo del petrolio (+4%) con il Brent sopra i 40 dollari al barile e il greggio americano sopra i 38. Oltre alle aspettative per le prossime mosse dell'Opec, la leva è stato l'annuncio della Cina che prevede di raddoppiare il suo Pil entro il 2035.L'euro recupera terreno e si scambia a 1,1725.