Mercati Borse sprint, maglia rosa Milano

Condividi

di Michela Coricelli Chiusure brillanti per le borse europee, che si lasciano alle spalle l’ultima settimana segnata da forti ribassi. Milano oggi ha guadagnato il 2,55%, maglia rosa del Vecchio Continente; Francoforte, Madrid e Parigi segnano rialzi di oltre due punti, Londra dell'1,35%.Anche Wall Street - alla vigilia dell'election day - prosegue in territorio positivo, anche se i titoli tecnologici frenano il Nasdaq (+0,27%), mentre gli industriali sul Dow Jones corrono a +1,43%. Anche in America, come in Europa e in Cina, sono gli indici manifatturieri a spingere le piazze finanziarie.Il petrolio in leggero recupero aiuta i titoli energetici. In vista del voto Usa, l'euro si indebolisce ancora rispetto al dollaro: 1,1630 il cambio contro il biglietto verde.