Mercati Borse tiepide dopo voto Germania. Contrastata Wall Street

Milano

di Sabrina ManfroiPartenza contrastata per Wall Street che si avvia a chiudere l'ultima settimana del trimestre. Il DJ sale dello 0,25%, giu' il Nasdaq -0,67%.In Europa la seduta prosegue poco mossa dopo le elezioni in Germania che hanno sancito la vittoria dell'Spd. Francoforte Parigi e Milano +0,27%, piatta Londra.Continua invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent a Londra sfiora i 79 dollari al barile, incidendo ancora sul costo delle materie prime. A Piazza Affari in evidenza Leonardo +3,4%, Telecom e Unicredit +2,70%.