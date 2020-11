Mercati Borse toniche, giù l’oro

Condividi

di Paolo Gila Borse euforiche grazie all’esito chiaro delle elezioni americane e soprattutto per le notizie che riguardano la prospettiva di un arrivo del vaccino anti-Covid a breve.Milano, Londra e Francoforte avanzano del 5%, Parigi mette a segno un progresso del 7,5%. Bene anche Wall Street dove il Dow Jones segna +4,65%.A Piazza Affari viaggiano su incrementi oltre il 10% realtà come Unicredit e Leonardo, bene anche Eni con la quotazione del greggio che risale.Spread Btp/Bund a 122 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,69%. In calo l’oro del 5%, con la quotazione a 1870 dollari l’oncia. Euro contro dollaro a quota 1 e 19.