Assisi ​Botte e insulti omofobi a studente, prof condannato I fatti nel 2014, ragazzo anche colpito con due calci e pugni

Condividi

"L'omosessualità è una brutta malattia, ne sai qualcosa tu": questa frase rivolta nel 2014 da un docente a uno studente, allora 14enne, dell'Istituto alberghiero di Assisi, gli è costata una condanna a nove mesi di reclusione (pena sospesa) e al risarcimento di 1.500 euro da parte del tribunale del capoluogo umbro.

La notizia è stata riportata dal sito Umbria24 e dai giornali locali. Il docente doveva inoltre rispondere di avere colpito il ragazzo con "due calci a una gamba e altrettanti pugni a una spalla e infine prendendolo per il collo fino a fargli mancare il respiro" dopo che il ragazzo gli aveva risposto "ci credo da quando conosco lei".

L’aggravante contestata all’insegnante è "per aver commesso i fatti di ingiurie, percosse e lesioni con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione esercitata, approfittando di circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, in particolare dell’evidente inferiorità psichica della vittima, in ragione della minore età, sia del ruolo di insegnante".