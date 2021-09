Esperimento di studenti giapponesi Bottiglia con messaggio ritrovata dopo 37 anni su spiaggia Hawaii Di bottiglie ne sono state lanciate 450 nel 1984 e 300 nel 1985. Trovate e restituite 51. Questa è la prima bottiglia trovata dal 2002

Certo a vederla così piccola, marroncina, si nota che di mare ne ha fatto. E chissà cosa ha pensato e con quale stupore la bambina di 9 anni l’ha trovata su una spiaggia delle Hawaii. Sì, una bottiglia con un messaggio.La bottiglia è arrivata dopo 37 anni, lanciata in mare nel 1984 da un gruppo gli studenti delle scuole superiori in Giappone che l'hanno gettata nell'oceano come parte di un esperimento.Il messaggio nella bottiglia, intitolato "Indagine sulle correnti oceaniche", è stato scritto dagli studenti e collocato nella corrente di Kuroshio vicino all'isola di Miyajima, nel Giappone occidentale, come parte di un progetto scolastico sulle correnti oceaniche, scrive la Cnn.La lettera sigillata, datata luglio 1984, chiedeva a chiunque avesse trovato la bottiglia di restituirla alla scuola, la Choshi High School. L'Istituto ha fatto sapere di aver lanciato nell’oceano 450 bottiglie nel 1984 e altre 300 nel 1985 come parte dell'esperimento. Finora ne sono state trovate e restituite 51.Tuttavia, ha aggiunto la scuola, questa trovata dalla bimba di 3 è la prima bottiglia trovata dal 2002.