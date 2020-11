Palazzo Chigi Bozza Dl Ristori: 14 giorni per cambio colore delle Regioni Consiglio dei ministri notturno

"L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di almeno 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma".E' quanto si legge nella bozza del decreto Ristori Quater all'esame del Consiglio dei ministri, iniziato poco prima delle 23.Intanto, sale a 26 articoli il decreto legge. E' quanto si legge in una bozza aggiornata del provvedimento, è all'esame del Consiglio dei ministri. Nella precedente versione il dl era composto di 23 articoli.Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021, si legge nella bozza.Inoltre, in arrivo 6,5 milioni di euro ''per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico'' delle forze armate impiegate nell'emergenza sanitaria. E' quanto si legge in una bozza aggiornata del dl, all'esame del Consiglio dei ministri. Le risorse vengono suddivise in 4,3 milioni di euro per il 2020 e 2,2 milioni per il 2021.Spuntano anche 10 milioni per i bus panoramici, gli autobus scoperti per le visite turistiche delle grandi città tra le attività che riceveranno aiuti con il decreto Ristori quater. L'ultima bozza riduce i fondi per fiere e congressi a 350 milioni (dai 500 ipotizzati inizialmente) e rifinanzia il fondo rotativo del Microcredito centrale, dedicato anche agli alberghi, per 500 milioni. Infine arrivano più risorse anche per il Fondo emergenze spettacoli, cinema e audiovisivo (90 milioni in più nel 2021) e per il fondo per le imprese culturali (50 milioni).