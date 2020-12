​Le misure in vigore da domani fino al 15 gennaio Bozza Dpcm: dal 7 gennaio scuole superiori in presenza al 50% Il governo ha inviato alle Regioni la bozza del provvedimento. A Capodanno vietato circolare dalle 22 alle 7 del mattino

Ritorno in classe al 50% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio. E' quanto prevede la bozza del nuovo Dpcm che sarà in vigore a partire da domani. "Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado- si legge - adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza". Il governo ha inviato alle Regioni la bozza del provvedimento.Le misure contenute nel nuovo Dpcm resteranno in vigore fino al 15 gennaio. E' quanto prevede la bozza del provvedimento inviata alla Regioni. Il 'Pacchetto' di interventi per Natale, invece, sarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio.I ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania. La bozza del nuovo Dpcm non prevede infatti restrizioni ulteriori rispetto all'orario limitato dalle 5 alle 18 anche per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande. "Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi", si legge nel testo.A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni: è quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm "Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio."Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale...per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti, agli sciatori amatoriali" con l'adozione delle linee guida di Regioni e Province autonome validate dal Cts.