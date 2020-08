Brescia: giovane trovata morta, indagati due amici Sono le persone che hanno trascorso la notte con la vittima

Un ragazzo di 32 anni e una ragazza di 24 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia per la morte della 24enne trovata senza vita ieri mattina in casa sua.L'ipotesi è quella di morte come conseguenza di altro reato, perché secondo gli inquirenti la 24enne è stata stroncata da un mix di alcol e droghe pesanti assunti in compagnia dei suoi due amici, ora indagati.