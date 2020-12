Gentiloni: "C'è volontà politica" Brexit, Barnier: "Un accordo tra Ue e Regno Unito è ancora possibile" Parla il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit

Il negoziatore per la Brexit dell'Unione europea, Michel Barnier, ha detto oggi che è ancora possibile siglare un nuovo patto commerciale con la Gran Bretagna e che i negoziati tra le due parti stanno proseguendo anche dopo la scadenza dell'ultima deadline fissata per ieri, allo scopo di tentare di risolvere le spaccature sull'accesso alle acque di pesca del Regno Unito e le regole di fair play economico per le aziende."Stiamo negoziando solo da nove mesi, ci sono voluti almeno cinque anni per tutti gli accordi precedenti, daremo ogni possibilità a questo accordo ... che è ancora possibile", ha detto Barnier ai giornalisti a Bruxelles."Un buon accordo equilibrato. Ciò significa due condizioni che non sono ancora soddisfatte: concorrenza libera e leale ... e un accordo che garantisca l'accesso reciproco ai mercati e alle acque. Ed è su questi punti che non abbiamo trovato il giusto equilibrio con gli inglesi. Quindi continuiamo a lavorare", ha aggiunto.Il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier ha detto che i negoziati per trovare un accordo commerciale con Londra termineranno quando sarà trovata un'intesa. "La fine" arriverà "quando raggiungeremo un accordo sia sulla concorrenza leale e libera che sulla pesca", ha detto Barnier ai microfoni di Sky News."E' nostra responsabilità dare ai colloqui ogni possibilità di successo. Mai prima d'ora un accordo cosi' ampio (commercio, energia, pesca, trasporti, polizia e cooperazione giudiziaria, ecc.) è stato negoziato in modo cosi' trasparente e in così poco tempo", dice Barnier, su Twitter."I prossimi giorni sono importanti per far sì che un accordo tra Ue e Regno Unito sia in vigore il primo gennaio 2021 - aggiunge - concorrenza leale e una soluzione sostenibile per i nostri pescatori e le nostre donne sono fondamentali per raggiungere un accordo"."Le discussioni continuano. Se è stata posticipata la discussione vuol dire che c'è ancora spazio per i negoziati. Sappiamo che i giorni sono contati, non sono né ottimista né pessimista. Semplicemente prendo nota che il termine è stato posticipato, quindi che c'è il desiderio, il volere politico da parte del governo inglese di arrivare a una trattativa più semplice". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, nel suo intervento al Rome Investment Forum 2020."Da parte della Ue c'è la buona volontà di arrivare a un accordo evitando di minare il mercato unico che avrebbe costi elevatissimi", ha aggiunto, spiegando che "nell'eventualità di hard Brexit" Bruxelles sosterrà "i Paesi che saranno più colpiti dal no deal".