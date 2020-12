Negoziati Regno Unito-Europa Brexit, Johnson: "Un accordo con la Ue è molto difficile al momento" L'ufficio del premier Boris Johnson di Downing Street ha affermato che il fallimento dei colloqui è una possibilità concreta

Condividi

Il premier britannico, Boris Johnson, ha detto che un accordo con la Ue sulle relazioni post Brexit "appara molto, molto difficile al momento".Il primo ministro ha parlato alla stampa mentre si prepara a una visita "nei prossimi giorni" a Bruxelles per colloqui con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen."Bisogna essere ottimisti", ha dichiarato Johnson, parlando a margine di una visita a una struttura sanitaria nel giorno del lancio del vaccino, "ma devo dirvi che appare molto, molto difficile al momento" raggiungere un accordo. "Faremo il nostro meglio", ha assicurato il premier come riporta Sky News, "ma vorrei dire a tutti che davanti ci sono grandi opzioni per il nostro Paese, in ogni caso". .L'ufficio del premier Boris Johnson di Downing Street ha affermato che il fallimento dei colloqui è una possibilità concreta.Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno parlato al telefono ieri per la seconda volta in 48 ore. In seguito hanno affermato che restano "differenze significative" su tre questioni chiave, cioè diritti di pesca, regole di concorrenza leale e governance delle controversie future, e che "le condizioni per concludere un accordo non ci sono".