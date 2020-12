Conte: "Accordo interesse di tutti, ma non ad ogni costo" Brexit, Merkel: "C'è ancora una possibilità di accordo". Gove: "L'Ue deve muoversi" Il premier britannico Boris Johnson oggi a Bruxelles per incontrare la presidente della Commissione Ue Ursula von de Leyen

Condividi

"C'è ancora una possibilità di trovare un accordo" tra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che si potrebbe ancora raggiungere un accordo commerciale sulla Brexit, ma, parlando alla Camera Bassa del Bundestag ha aggiunto di non poter garantire che ci sarà un passo avanti al vertice dell'Ue domani. Un possibile accordo "deve preservare l'integrità del mercato interno" dell'Ue, ha avvertito Merkel spiegando che le due parti dovevano ancora risolvere la questione della parità di condizioni, aggiungendo che è fondamentale per la Gran Bretagna e l'Ue mantenere condizioni di parità per il futuro.La Ue deve fare passi avanti nella trattativa per il dopo-Brexit altrimenti sarà molto difficile per la Gran Bretagna concludere un accordo commerciale. Lo ha detto il ministro britannico Michael Gove, parlando a 'Times Radio'."Spero che da parte della Ue otterremo i cambiamenti di cui abbiamo bisogno. Ma senza modifiche da parte della Ue, sarà molto difficile trovare un'intesa", ha detto Gove, aggiungendo "la Ue deve muoversi".In passato Gove ha stimato al 66% le probabilità di un accordo tra Londra e Bruxelles, ma nell'intervista odierna il ministro non ha voluto sbilanciarsi. Il premier britannico Boris Johnson si recherà oggi a Bruxelles per incontrare la presidente della Commissione Ue, Ursula von de Leyen e cercare di sbloccare la trattativa."L'Italia riafferma il sostegno al capo negoziatore" sulla Brexit Michel Barnier e "resta convinta che l'unità degli stati membri rimanga un passaggio obbligato per tutelare al meglio gli interessi di cittadini e imprese", dice il premier Giuseppe Conte riferendo alla Camera sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Un accordo tra Ue e Gb sulla Brexit è "nell'interesse di tutti" ma non può essere perseguito "ad ogni costo"."Nel quadro di incertezza dell'ultima fase negoziale risulta ancor più essenziale il lavoro che l'Italia ha intensificato con tutti gli stati membri e con la commissione Ue per misure di comunicazione e di preparazione alla fine del periodo transitorio così da essere pronti a ogni scenario", aggiunge Conte.Sugli ultimi sviluppi negoziali tra Bruxelles e Londra "dove c'è una perdurante distanza su temi cruciali, una relazione profonda era e rimane nell'interesse di tutti, ma non a ogni costo, deve essere equilibrata", ha detto i premier.