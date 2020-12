Negoziati Regno Unito-Europa Brexit, Ue: intesa di principio su accordo di recesso Londra ritira clausole controverse dell'Internal Market Bill

"Sono lieto di annunciare che grazie al duro lavoro con Michael Gove abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutte le questioni relative sulla implementazione dell'accordo di recesso. Ciò garantirà che sia pienamente operativo a partire dal primo gennaio, incluso il protocollo sull'Irlanda". Lo ha twittato il commissario europeo Maros Sefcovic."Alla luce di queste soluzioni reciprocamente concordate, il Regno Unito ritirerà le clausole 44, 45 e 47 del disegno di legge sul mercato interno del Regno Unito e non introdurrà disposizioni simili nel disegno di legge sulla tassazione", si legge in una nota della Commissione europea.Anche il ministro britannico Michael Gove ha annunciato di aver trovato un accordo di principio con il vicepresidente della commissione europea Maros Sefovi su tutti gli argomenti di disputa fra Gran Bretagna e Unione Europea. In particolare, in base all'accordo di compromesso, l'Irlanda del Nord rimarrà nel mercato unico e questa regola avrà efficacia indipendentemente dal fatto che venga negoziato e firmato un nuovo accordo commerciale. Tuttavia il fatto che sia stato trovato un accordo su questo punto estremamente controverso lascia sperare in un rapido successo dei negoziati.Gove ha anche confermato che il governo intende abbandonare le clausole oggetto di forte opposizione da parte della Ue contenute nell'Internal MarketBil, in particolare la clausole 44, 45 e 47. Queste clausole, secondo ammissione dello stesso governo britannico, violavano la legge internazionale."Sono ottimista di natura" e "credo sempre che negoziando si possano risolvere i problemi". Ora i negoziatori Michel Barnier e Michael Gove prepareranno "una panoramica delle differenze che restano" nei negoziati sulla relazione futura e che saranno oggetto dell'incontro tra la presidente Ursula von der Leyen e il primo ministro Boris Johnson nei prossimi giorni. Lo dice il vicepresidente dellaCommissione Europea Maros Sefcovic, in conferenza stampa a Bruxelles. "Sono certo che von der Leyen" farà tutto il possibile per tentare di arrivare ad "un accordo", conclude.Il premier britannico, Boris Johnson, aveva detto in mattinata che un accordo con la Ue sulle relazioni post Brexit appariva "molto, molto difficile".Il primo ministro aveva parlato alla stampa mentre si prepara a una visita "nei prossimi giorni" a Bruxelles per colloqui con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen."Bisogna essere ottimisti", ha dichiarato Johnson, parlando a margine di una visita a una struttura sanitaria nel giorno del lancio del vaccino, "ma devo dirvi che appare molto, molto difficile al momento" raggiungere un accordo. "Faremo il nostro meglio", ha assicurato il premier come riporta Sky News, "ma vorrei dire a tutti che davanti ci sono grandi opzioni per il nostro Paese, in ogni caso". .Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avevano parlato al telefono ieri per la seconda volta in 48 ore. In seguito hanno affermato che restano "differenze significative" su tre questioni chiave, cioè diritti di pesca, regole di concorrenza leale e governance delle controversie future, e che "le condizioni per concludere un accordo non ci sono".Successivamente l'avvertimento del negoziatore capo dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, via social network. ​"Ho appena informato tutti gli Stati membri nel Consiglio Affari Generali: c'è piena unità. Non sacrificheremo mai il nostro futuro per il presente. L'accesso al nostro mercato ha delle condizioni".Un portavoce della Commissione europea ha riferito ai giornalisti a Bruxelles che l'Ue è pronta a negoziare "per tutto il tempo necessario" con il governo di Londra sulle relazioni commerciali post-Brexit: l'assicurazione sembra smentire le parole di Michel Barnier, il capo negoziatore della Brexit per l'Ue, che lunedì ha detto ai deputati che i negoziati non andranno oltre mercoledì.