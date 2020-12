Mercati Brexit ai tempi supplementari. Avvio positivo delle borse europee

di Marzio Quaglino Ultimi tentativi per cercare di evitare un’uscita della Gran Bretagna senza accordo dall’Unione europea. I mercati del vecchio continente stanno alla finestra, ma intanto partono in rialzo sulla scia del buona andamento nel complesso delle piazze asiatiche e dei futures Usa che tornano a salire dopo l’accordo sul pacchetto di stimoli all’economia statunitense.Milano guadagna lo 0,92%, poco meglio di Francoforte e Parigi, mentre Londra sale solo dello 0,22%.Sul listino di Piazza Affari Ferrari brilla Fiat Chrysler (+2,60%), mentre è in netto calo Atlantia (-3,20%) nel giorno del consiglio di amministrazione che deve convocare l’assemblea dei soci per la scissione di Autostrade per l’Italia.Sul mercato valutario si conferma la debolezza del dollaro che spinge l'euro ai massimi dall’aprile 2018 con il cambio a 1,2149.