"Spesso l'ora più buia arriva appena prima dell'alba" Brexit: nuovo round negoziati. Fonte Gb: ultimo tentativo. Eustice: pronti a non avere un accordo Dopo che ieri il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen sono riusciti a convenire in una telefonata in extremis solamente sull'opportunità di trattare ancora, oggi i negoziatori Ue e Gb si rivedono a Bruxelles per cercare di strappare un accordo commerciale per il dopo-Brexit ormai quasi fuori tempo massimo

Brexit, Londra (AP Photo/Matt Dunham)

