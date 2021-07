Dombrovskis: "2021 forse anno uscita da pandemia" Ecofin, approvato il Pnrr dell'Italia e altri 11 paesi L'Ecofin, il Consiglio dei ministri dell'Economia e delle finanze dell'UE, ha adottato oggi il primo pacchetto di decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza

Il Consiglio Ue dell'Economia e delle finanze ha dato il via libera al piano di ripresa e resilienza dell'Italia e alti 11 paesi. Dopo il via libera definitivo di oggi, la Commissione erogherà i primi fondi già entro luglio.Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l'utilizzo dei fondi dell'UE per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della COVID-19."Grazie all'adozione di decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani, gli Stati membri possono concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al 13% dell'importo totale", si legge in una nota."Il momento è ancora incerto e i prossimi mesi sono ancora difficili ma il 2021 potrebbe diventare l'anno in cui l'uscita dalla pandemia sarà cosa fatta", aveva affermato il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, alla riunione dell'Ecofin a Bruxelles."La piena attuazione del piano di ripresa e resilienza è la priorità dei prossimi anni", ha aggiunto il commissario, che si è detto "pienamente d'accordo con gli obiettivi della presidenza slovena" e ha espresso la necessità di "fare progressi sulla finanza digitale, accelerare la transizione nell'economia reale, incoraggiando gli investimenti sostenibili"."L'attuazione delle riforme di Basilea 3 renderà più forte e resiliente l'Ue, dobbiamo completare l'unione bancaria e a dicembre tutti dovremo fare degli sforzi. L'unione dei mercati dei capitali è molto importante per la ripresa e per finanziare la transizione verde e digitale", ha aggiunto Dombrovskis che ha apprezzato i "nuovi standard sui green bond a livello di Ue"."E' un importante giorno, un importante Ecofin, perché come sapete abbiamo dodici Piani nazionali che saranno approvati e questo è il vero inizio di tutto il Next Generation Eu", aveva dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin a Bruxelles."Nelle prossime settimane arriverà il pre-finanziamento a questi dodici Paesi e credo che sia molto importante il fatto che questa approvazione formale e finale di questi piani arrivi esattamente nel momento in cui la ripresa è in corso", ha spiegato l'ex premier. "Questo aumenterà la fiducia nei mercati, nei Paesi e permetterà l'avvio di investimenti e riforme", ha aggiunto."Ovviamente siamo tutti impegnati per fare in modo che ciò funzioni e la decisione formale e' la parte essenziale ma ciò che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e anni sara' ovviamente la parte decisiva di questo programma straordinario e senza precedenti"."Oggi, nella riunione dell'Ecofin, verrà approvato il nostro Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, insieme a quello di altri 11 Paesi. Sarà l'occasione unica per consentirci di avere l'anticipo di 25 miliardi. Un elemento estremamente positivo per tornare a crescere e aguardare con ottimismo al futuro". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.Rispetto alla proposta del regolamento sugli standard dei green bond il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha detto che il progetto di regolamento Ue prevede come ammissibile solo una tassonomia europea. "A medio termine può andare bene ma a breve termine dire questi green bond valgono soltanto per l'attuale tassonomia non tiene conto delle prassi di mercato che al momento utilizzano altri standard. Ci sono altre obbligazioni verdi che sono state emesse con altri standard. Escluderli dall'etichetta di green bond porterà forse a un rischio di segmentazione del mercato e questo dobbiamo evitarlo", ha detto il ministro nella sessione pubblica dell'Ecofin.