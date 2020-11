Giornalismo investigativo "Buco Nero" e "Ladri di Dati": le inchieste vincitrici del Premio Morrione 2020

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo ha chiuso la sua nona edizionedurante l'di ieri sera condotto dal direttore di Rai Radio 3 Marino Sinibaldi. La serata si sarebbe dovuta tenere al Circolo dei Lettori di Torino, ma nel rispetto delle misure di emergenza per la prevenzione del Covid-19 previste dall’ultimo DPCM, l’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di realizzare anche la cerimonia finale interamente online.diinchiesta sui cyber-attacchi al mondo farmaceutico e sanitario da parte di hacker pagati anche da altri Stati; tutoril trailer).Secondo la Giuria "l’inchiesta accende un potente riflettore sul mondo degli hacker o addirittura di organizzazioni informatiche costituite appositamente per un’attività di furto o di spionaggio. Con un incalzante lavoro giornalistico risale a persone e società, scova nomi e pseudonimi di chi si intrufola nei data base che contengono i nostri dati personali. Un montaggio asciutto, essenziale, tiene alto il ritmo di un’inchiesta che apre porte spesso sconosciute al grande pubblico. Gli autori superano con abilità ostacoli realizzativi e muri di omertà per arrivare a confezionare un prodotto di grandissima efficacia narrativa".è stato riconosciuto il premio finale al podcast d’inchiestadisul covo digitale dei suprematisti bianchi italiani con tutor: "per aver realizzato, con coraggio e acume, un’inchiesta sperimentale sul “deep web”. Gli autori per molti mesi si sono infiltrate in un altro pianeta fatto di razzismo, antisemitismo, nazifascismo che si esprime con odio e violenza in chat clandestine. La qualità delle interviste, gli approfondimenti rendono il prodotto podcast assolutamente intrigante. Un lavoro che coglie di sorpresa, stupisce e affascina al tempo stesso. Una prova di giornalismo d’inchiesta di altissimo livello ( qui il trailer).Sonoper la categoria video le due inchieste “" dicon tutore “” dicon tutorDurante la serata, giornalista e conduttore di Atlantide La7, ha ricevuto ilcon la seguente motivazione: "Andrea Purgatori non si è mai fermato davanti alle verità ufficiali, e ha scavato in particolare sulla strage di Ustica fin dai primi momenti dopo la tragedia. Da giovane cronista, in quel 27 giugno 1980, ha attivato le proprie fonti, ricercato documentazione, ascoltato testimoni, periti, addetti ai lavori, per risalire alle cause, individuare i responsabili materiali e svelare coperture istituzionali in uno dei grandi misteri irrisolti della storia recente del nostro paese. Infine, non si è assuefatto al cinismo tanto diffuso nella sua professione ed è rimasto accanto ai familiari delle vittime, incoraggiandoli nella richiesta di verità e giustizia e contribuendo a mantenere accesa la memoria e respingere i ripetuti tentativi di depistaggio che affiorano ancora oggi".L’inviato speciale del quotidiano Avvenire e scrittore Nello Scavo ha invece ricevuto il nuovo riconoscimento “Testimone del Premio Roberto Morrione “perché continua a raccontare con coraggio e spirito di verità la terribile avventura dei migranti nel Mediterraneo; perché mette in luce senza paura, nonostante le minacce, le responsabilità delle istituzioni, in ogni Paese; perché ha contribuito a far emergere le contraddizioni di uno dei fenomeni più drammatici e terribili del nostro tempo.”